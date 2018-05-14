В Адыгее задержаны мошенники, которые навязывали жителям установку газоанализаторов

Сотрудники корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» совместно с работниками ОМВД по Майкопу пресекли деятельность группы лиц, которые незаконно принуждали горожан к приобретению сигнализаторов загазованности

«Все трое мошенников — приезжие: мужчина из Татарстана, ранее 11 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, и две девушки из Новосибирска. Они маскировались под работников газовой службы: приходили в спецодежде, с удостоверениями, представляя якобы ООО "Профгазбезопасность" и ООО "Газрегион"», — отметили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Ссылаясь на вступление с 1 января 2016 года закона о необходимости установки газоанализаторов в квартирах, аферисты практически заставляли граждан устанавливать данные приборы. Они требовали заплатить от 7 до 16 тысяч рублей. В случае неустановки прибора начинали запугивать большими штрафами и административной ответственностью. Чаще всего среди пострадавших от действий аферистов оказывались одинокие пенсионеры.

«Мы провели большую информационную работу со старшими домов и квартальными, и в данном случае. Именно оперативный сигнал о появлении мошенников, поступивший от старшего многоквартирного дома по улице Дмитрова, дал нам возможность пресечь незаконную деятельность», — комментирует ситуацию заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» по корпоративной защите Александр Меркулов.

Как уточнили в пресс-службе компании, газовики еще раз напоминают жителям Адыгеи, что действующее законодательство не предусматривает обязанности жильцов устанавливать данный прибор в частных домах и квартирах, а также ответственности за его отсутствие. Согласно нормативным документам, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа обязательны только в двух случаях: когда тепловая мощность газового оборудования превышает 60 кВт, и если газовое оборудование установлено в подвальных, цокольных этажах или в пристройке к зданию.

Чтобы не попасть на удочку аферистов, перед тем, как впустить представителя газовой службы для проведения работ, следует проверить у него документ, удостоверяющий работу в ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» или АО «Газпром газораспределение Майкоп», советуют в компании.