Экс-министр финансов Кудрин возглавит Счетную палату

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Бывший министр финансов России Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату

«Я поблагодарил фракцию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты», — сказал Кудрин.

Он уточнил, что Счетная палата занимается борьбой с коррупцией и Кудрин видит своей задачей снижение коррупции в финансовой сфере, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, ранее о переходе Кудрина в Счетную палату сообщали информированные источники РБК. Когда депутаты «Единой России» предложили Кудрину возглавить Счетную палату РФ, он заявил, что для него это стало неожиданностью.

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