Экс-министр финансов Кудрин возглавит Счетную палату

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату

«Я поблагодарил фракцию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты», — сказал Кудрин.

Он уточнил, что Счетная палата занимается борьбой с коррупцией и Кудрин видит своей задачей снижение коррупции в финансовой сфере, сообщает RT.