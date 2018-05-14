Экс-министр финансов Кудрин возглавит Счетную палату
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату
«Я поблагодарил фракцию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты», — сказал Кудрин.
Он уточнил, что Счетная палата занимается борьбой с коррупцией и Кудрин видит своей задачей снижение коррупции в финансовой сфере, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, ранее о переходе Кудрина в Счетную палату сообщали информированные источники РБК. Когда депутаты «Единой России» предложили Кудрину возглавить Счетную палату РФ, он заявил, что для него это стало неожиданностью.
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