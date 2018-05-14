В Краснодаре из-за ремонта путей изменится конечная остановка трех трамваев

В Краснодаре с 14 по 16 мая из-за ремонта на рельсовом полотне изменится конечная остановка трамваев № 2, 3, 20

По данным КТТУ, на время ремонта с с 21:25 трамваи указанных маршрутов будут следовать до улицы Солнечной (вместо улицы Декабристов).

Последние вагоны по обычным маршрутам проследуют: