В Краснодаре из-за ремонта путей изменится конечная остановка трех трамваев

Краснодарский край

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В Краснодаре с 14 по 16 мая из-за ремонта на рельсовом полотне изменится конечная остановка трамваев № 2, 3, 20

По данным КТТУ, на время ремонта с с 21:25 трамваи указанных маршрутов будут следовать до улицы Солнечной (вместо улицы Декабристов).

Последние вагоны по обычным маршрутам проследуют:

  • № 2: от улицы Индустриальной — в 21:09, от улицы Декабристов — в 21:54;
  • № 3: от Западного депо — в 21:11, от улицы Декабристов — в 22:00;
  • №20: от хладокомбината — в 21:09, от улицы Декабристов — в 21:54.
Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай
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