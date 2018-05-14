В Краснодаре из-за ремонта путей изменится конечная остановка трех трамваев
В Краснодаре с 14 по 16 мая из-за ремонта на рельсовом полотне изменится конечная остановка трамваев № 2, 3, 20
По данным КТТУ, на время ремонта с с 21:25 трамваи указанных маршрутов будут следовать до улицы Солнечной (вместо улицы Декабристов).
Последние вагоны по обычным маршрутам проследуют:
- № 2: от улицы Индустриальной — в 21:09, от улицы Декабристов — в 21:54;
- № 3: от Западного депо — в 21:11, от улицы Декабристов — в 22:00;
- №20: от хладокомбината — в 21:09, от улицы Декабристов — в 21:54.
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