Футболисты греческого клуба ПАОК надели маски с лицом Ивана Саввиди

Ростовская область, В мире

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Игроки футбольного клуба ПАОК поддержали владельца команды, ростовского бизнесмена Ивана Саввиди, после победы над АЕКом в финале кубка Греции. Саввиди отстранен на три года от посещения игр

Игроки футбольного клуба ПАОК поддержали владельца команды, ростовского бизнесмена Ивана Саввиди, после победы над АЕКом в финале кубка Греции. Спортсмены надели маски с его изображением. Фото доступны на официальной странице спортивного ресурса SportsCenter ESPN в инстаграме.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба из Салоник была кобура с пистолетом.

Руководство чемпионата Греции по футболу запретило президенту клуба ПАОК Ивану Саввиди посещать матчи чемпионата Греции в ближайшие три года.

Иван Саввиди с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА».

Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» и др. В 2016–2017 году его компания «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».

Греция Иван Саввиди Ростов-на-Дону Футбол
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