Экс-главу антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области подозревают во взятке

Бывший начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Андрей Прокуратов задержан по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн рублей

«В ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") установлена причастность к получению взятки в особо крупном размере не менее 3,5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшего начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Андрея Прокуратова. В настоящее время Прокуратов задержан», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, Прокуратов получил через посредника взятку за помощь в прекращении уголовного дела коррупционной направленности, находящегося в производстве следователей регионального управления СК РФ.

Сейчас следователи завершают расследование уголовного дела, на которое пытался повлиять Прокуратов.





