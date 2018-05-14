На Кубани задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери в общежитии в Санкт-Петербурге

По версии следствия, тела 51-летней женщины и ее 23-летней с колото-резаными ранениями нашли в коммунальной квартире на улице Композиторов в общежитии в Выборгском районе. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Оперативники установили личность подозреваемого.

В Абинском районе Краснодарского края по горячим следам задержали 17-летнего родственника погибших. Подозреваемого передали сотрудникам петербургской полиции, сообщает РИА «Новости».