В Сочи за сезон около 350 тыс. туристов поднялись к пику Черная Пирамида

В Сочи с начала горнолыжного сезона около 350 тыс. туристов поднялись в район пика Черная Пирамида на хребте Аибга — на высоте 2400 метров над уровнем моря

Вершина находится на территории всесезонного курорта «Горки Город».

«Общее количество проданных ски-пассов с декабря по март 2018 — около 350 тыс. Этот уровень удалось достичь при помощи объемной работы с экскурсионными организациями. В целом, благодаря инфраструктуре курорта и новому казино, произошло качественное обновление гостей», — рассказала порталу Юга.ру руководитель отдела продаж и бронирования курорта «Горки Город» Елена Махрова.

По ее словам, нынешний сезон по погоде уступает предыдущему, теплая и малоснежная зима несколько скорректировала планы горнолыжников. За первую праздничную неделю 2018 года курорт «Горки Город» обслужил в среднем на 15% больше гостей, чем в предыдущий год, по итогам января эта цифра сравнялась с показателем прошлого года.

Зимний сезон 2016-2017 года для курорта стал рекордным по числу туристов. За 165 дней «Горки Город» приняли более 400 тыс. гостей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. 40 тыс. человек тогда впервые встали на лыжи, третья часть из них — дети. Средняя загрузка курорта прошлым летом была 75%, а в июле-августе достигла 90% — небывалого высокого показателя для курорта горного кластера.