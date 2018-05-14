В сезоне-2017/18 на матчах РФПЛ установили абсолютный рекорд посещаемости игр

Российская футбольная премьер-лига отчиталась о повышении посещаемости матчей в сезоне-2017/18

Предыдущий рекорд побили в 2007 году — тогда матчи РФПЛ посетило 3 млн 147 тыс. 567 человек, сообщает RT .

Как сообщали Юга.ру, в сезоне-2016/17 футбольный клуб «Краснодар» вошел в тройку самых посещаемых российских команд. Средняя посещаемость матчей «Краснодара» за тот сезон выросла на 58,4%.