В сезоне-2017/18 на матчах РФПЛ установили абсолютный рекорд посещаемости игр
Российская футбольная премьер-лига отчиталась о повышении посещаемости матчей в сезоне-2017/18
Игры завершившегося чемпионата посетили 3 млн 353 тыс. 24 человека — лучший результат в истории.
Предыдущий рекорд побили в 2007 году — тогда матчи РФПЛ посетило 3 млн 147 тыс. 567 человек, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, в сезоне-2016/17 футбольный клуб «Краснодар» вошел в тройку самых посещаемых российских команд. Средняя посещаемость матчей «Краснодара» за тот сезон выросла на 58,4%.
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