В Карачаево-Черкесии задержали осужденного за убийство волгоградца

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который был ранее осужден за убийство

Мужчина оказался жителем Волгограда. Он был осужден по ст. 105 УК РФ «Убийство». Его разыскивали правоохранительные органы по Волгоградской области. В ближайшее время задержанного передадут инициатору розыска, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

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