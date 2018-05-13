В Карачаево-Черкесии задержали осужденного за убийство волгоградца

В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который был ранее осужден за убийство

Мужчина оказался жителем Волгограда. Он был осужден по ст. 105 УК РФ «Убийство». Его разыскивали правоохранительные органы по Волгоградской области. В ближайшее время задержанного передадут инициатору розыска, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.