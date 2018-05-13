В Северной Осетии на кладбище нашли тело мужчины, ранившего из пистолета двух человек

Северная Осетия

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Во Владикавказе обнаружили тело мужчины, который накануне ранил из пистолета двух местных жителей

Тело 25-летнего местного жителя нашли на кладбище. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. Предполагается, что это он устроил стрельбу рядом со спорткомплексом. Установлено, что мужчина ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Как сообщали Юга.ру, во Владикавказе днем 11 мая произошла перестрелка, во время которой двое мужчин получили ранения. Стрельба произошла на улице Пушкинской возле спортивного комплекса «Олимп».

Полиция Самоубийства Стрельба
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