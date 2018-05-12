Два человека пострадали при перестрелке на улице Владикавказа
Во Владикавказе днем 11 мая произошла перестрелка, во время которой двое мужчин получили ранения
Стрельба произошла на улице Пушкинской возле спортивного комплекса «Олимп» около 15:40. По предварительным данным, неизвестный начал стрелять, в результате чего двое мужчин были ранены. Один из них получил ранение в ногу, второй — в область паха.
Пострадавших госпитализировали в РКБ, перетаед ГТРК «Алания».
Стрелявший скрылся с места происшествия. По факту произошедшего ведется следствие, сообщает портал 15-news.ru.
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