Два человека пострадали при перестрелке на улице Владикавказа

Северная Осетия

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Во Владикавказе днем 11 мая произошла перестрелка, во время которой двое мужчин получили ранения

Стрельба произошла на улице Пушкинской возле спортивного комплекса «Олимп» около 15:40. По предварительным данным, неизвестный начал стрелять, в результате чего двое мужчин были ранены. Один из них получил ранение в ногу, второй — в область паха. 

Пострадавших госпитализировали в РКБ, перетаед ГТРК «Алания»

Стрелявший скрылся с места происшествия. По факту произошедшего ведется следствие, сообщает портал 15-news.ru.

Владикавказ Оружие Стрельба
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