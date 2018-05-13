В Сочи на улице нашли мужчину с перерезанным горлом

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи обнаружили мужчину, у которого было перерезано горло

Информация об этом появилась в социальных сетях. Мужчину с травмами на шее нашли на улице Раздольной, он лежал на дороге.

«В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение от продавца о том, что рядом с магазином, в котором она работает, в селе Раздольном Хостинского района обнаружен мужчина с телесными повреждениями. На место выехали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Его доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Полиция Сочи
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