На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли шесть человек
В Предгорном районе Ставропольского края 12 мая произошла авария, в которой погибли шесть человек
Сообщение о ДТП на улице Железнодорожной в поселке Подкумок поступило правоохранителям в 23:45.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2109. В результате погибли шесть человек.
По факту проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает «Интерфакс».
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