На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли шесть человек

Ставропольский край

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В Предгорном районе Ставропольского края 12 мая произошла авария, в которой погибли шесть человек

Сообщение о ДТП на улице Железнодорожной в поселке Подкумок поступило правоохранителям в 23:45.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2109. В результате погибли шесть человек.

По факту проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает «Интерфакс».

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