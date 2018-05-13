На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли шесть человек

В Предгорном районе Ставропольского края 12 мая произошла авария, в которой погибли шесть человек

Сообщение о ДТП на улице Железнодорожной в поселке Подкумок поступило правоохранителям в 23:45.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2109. В результате погибли шесть человек.

По факту проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает «Интерфакс».