Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи

Семеро фронтовиков из Узбекистана вместе с сопровождающими их родственниками и врачами, возвращаясь с парада в Москве, по ошибке прилетели в Сочи

Из Москвы делегация должна была направиться на отдых в Кисловодск, но сойдя с трапа, ее участники поняли, что прилетели не туда. Они обратились к работникам аэропорта, которые связались с администрацией курорта.

«Они просто-напросто перепутали билеты, взяли их до Сочи, хотя должны были лететь в Кисловодск. Мэрией были приняты все меры, для того, чтобы ветераны почувствовали себя долгожданными гостями и с комфортом разместились в Сочи. Мы организовали гостям экскурсии по городу и обеспечили их проезд до Кисловодска», — рассказал замглавы города Эдуард Волков.

По его словам, фронтовики из Узбекистана прилетели в Сочи утром 10 мая, переночевали в одной из гостиниц Адлера, погуляли по Сочи и вечером 11 мая на поезде отправились в Кисловодск.

«В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях, — поделился 93-летний ветеран Беккул Хамзаев. — Сейчас вижу, как изменился, как похорошел город».

Он поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство и за прекрасный прием.