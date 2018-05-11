На Кубани школьник стеклом порезал горло девочке

Краснодарский край

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Следователи проверяют обстоятельства происшествия в станице Еремизино‐Борисовской Тихорецкого района Краснодарского края, где школьник порезал девочку стеклом

«Мальчик ранил девочку стеклом от разбитой бутылки. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

По информации «360», инцидент произошел 8 мая. Мать пострадавшей 12-летней девочки рассказала изданию, что восьмиклассник увидел ее дочь, когда она каталась на качелях в парке недалеко от школы. Он соврал ей, что ее якобы зовет сестра, и заманил вглубь парка. Там он начал душить девочку, она потеряла сознание, а когда очнулась, увидела окровавленное стекло. Девочка дошла до местного Дома культуры, который находится у парка, там ее нашли.

Школьницу госпитализировали, на шею наложили повязку. В разговоре с матерью она назвала имя нападавшего и рассказала о произошедшем.

Тихорецкий район Школьники
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