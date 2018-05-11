В Ростове на 400 тысяч оштрафовали ТК «Горизонт»

Ростовская область

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В Ростове торговый комплекс «Горизонт» оштрафовали на 400 тыс. рублей за нарушения при строительстве

«Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск Госстройнадзора и вынес решение о привлечении ТК "Горизонт" к административной ответственности»,— говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Ростовской области.

По информации ведомства, ранее компания просила остановить стройку торгового комплекса, но суд в иске полностью отказал.

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В Ростове на 400 тысяч оштрафовали ТК «Горизонт»

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