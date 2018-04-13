В Минздраве России не поддержали продажу безрецептурных лекарств в магазинах

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ведомство не планирует согласовывать продажу лекарств на кассах в магазинах

Ранее Минпромторг доработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах.

«Со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию. Сейчас в России достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов», — пояснила министр.

По ее словам, к аптечной деятельности лицензированы медицинские организации, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные сельские амбулатории. Однако это допустимо, если нет поблизости аптечных киосков. Скворцова добавила, что любой лекарственный препарат обладает тремя характеристиками: качество, эффективность, безопасность.

«Грань между этими характеристиками иногда бывает очень зыбкая в том случае, если их неправильно хранить или неправильно использовать. Поэтому позиция Минздрава в том, что точки, продающие лекарственные препараты, должны быть лицензированы», — сказала глава ведомства.

Она уточнила, что те специалисты, которые работают в этих торговых точках, должны быть готовы дать профессиональное, квалифицированное объяснение, сообщает ТАСС.