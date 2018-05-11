В Ростовской области столкнулись внедорожник и грузовик. Погибли три человека

В Ростовской области столкнулись грузовик и Land Rover, погиб водитель и два пассажира иномарки

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Land Rover Discovery. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Land Rover погибли», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.