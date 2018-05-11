В Ростовской области столкнулись внедорожник и грузовик. Погибли три человека

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области столкнулись грузовик и Land Rover, погиб водитель и два пассажира иномарки

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Land Rover Discovery. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Land Rover погибли», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Власти Адыгеи направили более 35 млн рублей на закупку новых троллейбусов
В Ростовской области столкнулись внедорожник и грузовик. Погибли три человека
Жителей Сочи предупредили о сильном ветре
СМИ: Дмитрия Рогозина рассматривают на должность полпреда в Центральном федеральном округе
Похороны матери бывшего вице-губернатора Ахеджака запланированы на 11 мая
Два игрока «Краснодара» вошли в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале