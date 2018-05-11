В Ростове мужчину будут судить за распространение детской порнографии

Ростовская область

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Ростовчанину грозит до 10 лет лишения свободы за распространение детской порнографии

«По версии следствия, обвиняемый приобрел 4 видеозаписи, содержащие порнографическое изображение лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Видеозаписи мужчина разместил в интернете. Он обеспечил к нему доступ неограниченного круга лиц», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних). Дело передано в суд.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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