В Курганинском районе пьяный водитель сбил полицейского

В Курганинском районе против молодого человека возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского

По версии следствия, днем 31 марта пьяный 22-летний местный житель управлял ВАЗ-21074. Он ехал по улицам станицы Константиновской и проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке для проверки документов. Сотрудники ГИБДД стали его преследовать.

Нарушитель остановил машину, один из инспекторов покинул служебный автомобиль и направился к ВАЗу. Водитель, оказывая противодействие, наехал на инспектора.

«В результате полицейскому был причинен вред здоровью средней тяжести в виде сотрясения головного мозга, травмы позвоночника, коленного сустава и кровоподтека», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.