В Севастополе на два месяца закроют поврежденную дождем дорогу
В Севастополе на два месяца перекроют движение по улице Котовского
По данным городского правительства, около 7 тыс. кв. метров дороги в ночь на 9 мая повредил сильный ливень. Работает межведомственная комиссия, которая определит наилучший вариант ремонта.
Улица связывает Ленинский и Нахимовский районы Севастополя, сообщает «Интерфакс».
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