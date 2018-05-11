В Севастополе на два месяца закроют поврежденную дождем дорогу

Крым

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В Севастополе на два месяца перекроют движение по улице Котовского

По данным городского правительства, около 7 тыс. кв. метров дороги в ночь на 9 мая повредил сильный ливень. Работает межведомственная комиссия, которая определит наилучший вариант ремонта.

Улица связывает Ленинский и Нахимовский районы Севастополя, сообщает «Интерфакс».

Ремонт дорог Севастополь
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