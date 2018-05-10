Сторонники Навального заявили, что в Сочи им угрожали оружием. Полиция проводит проверку
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заявили, что в одном из кафе Сочи им угрожала группа молодых людей
Об инциденте в соцсетях сообщили сотрудник ФБК Георгий Албуров и сотрудничающий с фондом IT-консультант Владислав Здольников.
Приехали с Владом @unkn0wnerror в Сочи. Сидим в кафе, подходят человек 6-8 типичных качков, демонстрируют пистолеты, обещают экскурсии в горы, забирают телефоны. Спрашивают что тут делаем и требуют уехать. Видимо, с прилетом Путина, тут включили режим повышенного гостеприимства— Георгий Албуров (@alburov) May 10, 2018
На нас с @alburov в Сочи напали 6-8 крепких ребят, когда мы сидели в кафешке на набережной. Угрожали вывезти в лес, показывали пистолет. Требовали свалить из Сочи.— Vladislav (@unkn0wnerror) May 10, 2018
Какой-то адский треш
«Час назад в курортном городе Сочи, наводненном полицией, в кафе сидели сотрудник ФБК Албуров и консультант ФБК Здольников. К ним (посреди бела дня) подошли шесть человек в гражданском, достали пистолеты и сообщили: если немедленно не уедете, то увезем вас в горы», — написал Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
По его словам, молодые люди вышли из кафе и пошли в полицию, которая «отказывается принимать заявления категорически».
«Попросил наших юристов писать жалобу на имя Колокольцева (главы МВД РФ)», — добавил Навальный.
Аэропортной полиции настолько лень работать, что они прошли все стадии:— Георгий Албуров (@alburov) May 10, 2018
1) не примем, потому что не наш район
2) примем, но их все равно их не найдём
3) придём брать показания, а скажут что это вы хулиганили, тогда вы будете виноваты pic.twitter.com/ewFprLsjiu
В свою очередь в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЮФО сообщили, что заявление было принято в аэропорту Сочи «в установленном законодательством порядке».
«В линейный отдел полиции в аэропорту Сочи обратились два молодых человека, оба 1989 года рождения, с заявлением о том, что в одном из городских кафе шестеро неизвестных высказывали в их адрес угрозы и демонстрировали предмет похожий на пистолет», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по заявлению проводится проверка, личности неизвестных устанавливаются, а на основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.
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