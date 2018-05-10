Сторонники Навального заявили, что в Сочи им угрожали оружием. Полиция проводит проверку

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заявили, что в одном из кафе Сочи им угрожала группа молодых людей

Об инциденте в соцсетях сообщили сотрудник ФБК Георгий Албуров и сотрудничающий с фондом IT-консультант Владислав Здольников.

Приехали с Владом @unkn0wnerror в Сочи. Сидим в кафе, подходят человек 6-8 типичных качков, демонстрируют пистолеты, обещают экскурсии в горы, забирают телефоны. Спрашивают что тут делаем и требуют уехать. Видимо, с прилетом Путина, тут включили режим повышенного гостеприимства — Георгий Албуров (@alburov) May 10, 2018

На нас с @alburov в Сочи напали 6-8 крепких ребят, когда мы сидели в кафешке на набережной. Угрожали вывезти в лес, показывали пистолет. Требовали свалить из Сочи.

Какой-то адский треш — Vladislav (@unkn0wnerror) May 10, 2018

«Час назад в курортном городе Сочи, наводненном полицией, в кафе сидели сотрудник ФБК Албуров и консультант ФБК Здольников. К ним (посреди бела дня) подошли шесть человек в гражданском, достали пистолеты и сообщили: если немедленно не уедете, то увезем вас в горы», — написал Алексей Навальный в своем Telegram-канале. По его словам, молодые люди вышли из кафе и пошли в полицию, которая «отказывается принимать заявления категорически». «Попросил наших юристов писать жалобу на имя Колокольцева (главы МВД РФ)», — добавил Навальный.

Аэропортной полиции настолько лень работать, что они прошли все стадии:

1) не примем, потому что не наш район

2) примем, но их все равно их не найдём

3) придём брать показания, а скажут что это вы хулиганили, тогда вы будете виноваты pic.twitter.com/ewFprLsjiu — Георгий Албуров (@alburov) May 10, 2018