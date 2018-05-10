В Тихорецком районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Тихорецком районе 9 мая произошло ДТП, в результате которого погибла женщина

Авария случилась около 22:00 на трассе Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-21083 не уступил дорогу переходившей дорогу женщине и сбил ее. Водитель скрылся с места аварии, позже его задержали. Оказалось, что он был в состоянии опьянения.

От полученных травм 53-летняя женщина погибла. Проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.