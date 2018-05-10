В Ингушетии двое подростков ушли из дома с опекуном и не вернулись

В Ингушетии объявили в розыск 15-летнего Магомеда-Амина Евлоева и 13-летнего Алихана Балютина, которые ушли из дома с опекуном и не вернулись

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась 18-летняя жительница сельского поселения Яндаре Сунженского района. Девушка рассказала, что утром 9 мая два ее несовершеннолетних брата ушли из дома с 40-летним родственником, который является их опекуном. Однако они не вернулись. Она уточнила, что ранее подростки уже уходили из дома.

Рост Магомеда-Амина Евлоев составляет 165 см. Он худощавого телосложения, с овальным смуглым лицом, черными глазами, прямыми черными волосами. На подростке были брюки, кофта и кроссовки черного цвета. Имеет при себе документы, удостоверяющие личность.

Рост Алихана Балютина — 160 см. Он имеет худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, прямые темно-русые волосы. Был одет в брюки и кроссовки черного цвета, красную куртку с надписью на груди. Документов, удостоверяющих личность, у подростка нет.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам: 8 (8734) 55-01-54 и 8 (8734) 55-20-06, сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.