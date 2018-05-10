На Ставрополье будут судить механика, из-за которого при разгрузке оборудования погиб рабочий

В Андроповском районе Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника дорожного ремонтно-строительного управления

Его обвиняют в нарушении требований правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мужчина работал механиком Андроповского филиала ДРСУ. По данным следствия, 23 ноября 2016 года он не обеспечил безопасную организацию погрузочных работ во время уборки территории предприятия. Специалист допустил ситуацию, при которой рабочий разгружал тяжелые запасные части оборудования без применения соответствующей техники. Рабочий попытался выгрузить редуктор массой более 100 кг. Однако выталкивая его из кузова грузового автомобиля, он зацепился одеждой и упал на асфальт. Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Через несколько дней рабочий скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.