В Краснодаре перенесут конечную остановку двух автобусов

В Краснодаре с 19 мая перенесут конечную остановку автобусов № 146А и № 170А

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что остановку переместят с улицы Красной, 196 на улицу Гаврилова, 112. Изменения связаны с ограничениями остановки и стоянки транспорта.

С 19 мая остановка будет находиться на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.