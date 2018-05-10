В Краснодаре перенесут конечную остановку двух автобусов

Краснодарский край

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В Краснодаре с 19 мая перенесут конечную остановку автобусов № 146А и № 170А

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что остановку переместят с улицы Красной, 196 на улицу Гаврилова, 112. Изменения связаны с ограничениями остановки и стоянки транспорта.

С 19 мая остановка будет находиться на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар Транспорт
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В Краснодаре перенесут конечную остановку двух автобусов

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