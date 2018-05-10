В Крыловском районе учителя физкультуры заподозрили в сексуальных отношениях со школьницей

В Крыловском районе местного жителя заподозрили в половом сношении с несовершеннолетней девочкой

По данным СК, 39-летний мужчина работал учителем физкультуры в школе, где училась девочка. С октября 2016 года по апрель 2018 года он по обоюдному согласию вступал с ней в половую связь. Мужчина знал, что девочке нет 16 лет. О случившемся она не рассказывала родителям из-за боязни и стеснения.

«В связи с ухудшением состояния здоровья девочка попала в больницу, где врачи и обнаружили нарушение ее девственной плевы, о чем сообщили в правоохранительные органы», — сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.