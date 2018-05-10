В Краснодаре жители микрорайона «Губернский» отпраздновали День Победы

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вместе с жителями микрорайонов «Губернский» и «Панорама» 9 мая отметила День Победы

В канун праздника застройщик запустил в социальных сетях акцию «Стена памяти», в которой подписчиков призывали делиться фотографиями и историями о своих родных, которые бились на фронте и работали в тылу.

4 мая представители «ЮгСтройИнвест» с поздравлениями и подарками отправились к ветеранам в гости. Сотрудники компании навестили героев Великой Отечественной войны Владимира Алексеева, Михаила Гузеева и Анну Згонникову.

9 мая в микрорайоне «Губернский» устроили праздник с концертом. Гости мероприятия могли попробовать фронтовую кашу и сделать памятный снимок в тематических фотозонах, где на стенах люди оставляли свои послания ветеранам. Дети с помощью аниматоров писали письма с благодарностью участникам войны.

«День Победы — самый главный праздник для нашей великой страны. Нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Наш долг сегодня — хранить память о Великой Победе и передавать ее младшему поколению. В группе компаний "ЮгСтройИнвест" с особым трепетом относятся к этой великой дате», — отметил заместитель генерального директора компании Андрей Анашкин.

Во время праздника провели флешмоб. Сотни жителей выстроились в словосочетание «9 мая» и выпустили в небо черные и оранжевые шары.