В Краснодаре экс-полицейского будут судить за покушение на мошенничество на более чем 1 млн рублей

В Краснодаре направили в суд дело экс-заместителя начальника отдела ГИБДД по Крымскому району, его обвинили в покушении на мошенничество

Следствие полагает, что полицейский обманул заместителя генерального директора организации по перевозке крупногабаритных грузов, когда сказал о том, что может привлечь фирму и ее сотрудников к ответственности за нарушения в сфере дорожного движения. Чтобы этого не случилось, он предлагал передавать ему каждый месяц по 80 тыс. рублей. С июня 2016 по июль 2017 года полицейский получал деньги (сумма превысила 1 млн рублей), но при этом у него не было полномочий по привлечению к ответственности. Позже бизнесмен сообщил о нарушениях в правоохранительные органы. Полицейскому об этом стало известно и он отказался от получения очередной суммы.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«По результатам служебной проверки полицейский был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.