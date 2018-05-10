В Краснодаре экс-полицейского будут судить за покушение на мошенничество на более чем 1 млн рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре направили в суд дело экс-заместителя начальника отдела ГИБДД по Крымскому району, его обвинили в покушении на мошенничество

Следствие полагает, что полицейский обманул заместителя генерального директора организации по перевозке крупногабаритных грузов, когда сказал о том, что может привлечь фирму и ее сотрудников к ответственности за нарушения в сфере дорожного движения. Чтобы этого не случилось, он предлагал передавать ему каждый месяц по 80 тыс. рублей. С июня 2016 по июль 2017 года полицейский получал деньги (сумма превысила 1 млн рублей), но при этом у него не было полномочий по привлечению к ответственности. Позже бизнесмен сообщил о нарушениях в правоохранительные органы. Полицейскому об этом стало известно и он отказался от получения очередной суммы.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«По результатам служебной проверки полицейский был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Краснодар Полиция Следственный комитет
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