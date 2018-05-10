В День Победы в Ростове танк чуть не заехал в толпу людей

Танк Т-34 едва не выехал на тротуар после парада в центре Ростова

На видеозапись попал танк, который проезжал по площади во время парада. В тот момент, когда танк почти оказался на платформе, машину развернуло влево. Он едва не упал с грузовика на тротуар, где стояли люди.

Экипаж смог съехать на асфальт и поставить машину на платформу со второй попытки.

В результате происшествия никто не пострадал.