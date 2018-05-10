В День Победы в Ростове танк чуть не заехал в толпу людей
Танк Т-34 едва не выехал на тротуар после парада в центре Ростова
На видеозапись попал танк, который проезжал по площади во время парада. В тот момент, когда танк почти оказался на платформе, машину развернуло влево. Он едва не упал с грузовика на тротуар, где стояли люди.
Экипаж смог съехать на асфальт и поставить машину на платформу со второй попытки.
В результате происшествия никто не пострадал.
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