В День Победы в Ростове танк чуть не заехал в толпу людей

Ростовская область

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Танк Т-34 едва не выехал на тротуар после парада в центре Ростова

На видеозапись попал танк, который проезжал по площади во время парада. В тот момент, когда танк почти оказался на платформе, машину развернуло влево. Он едва не упал с грузовика на тротуар, где стояли люди.

Экипаж смог съехать на асфальт и поставить машину на платформу со второй попытки.

В результате происшествия никто не пострадал.

День Победы Ростов-на-Дону
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