В Тбилисском районе отмечают День Победы

В Тбилисском районе 9 мая проходят мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Утром в станице Тбилисской состоялся парад — по улице Первомайской проехали бронетранспортер и ретро-автомобили. За ними прошли колонны казаков и школьников. Шествие сопровождалось песнями военных лет. Во время акции «Бессмертный полк» тбилисцы с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли к мемориальному комплексу на памятный митинг. Он был открыт гимном России. На праздник внесли копию знамени Победы.

С праздником присутствующих поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель Совета муниципального образования Александр Савченко и учащиеся школы № 7.

«Пусть на российскую землю никогда больше не ступит враг, а наши дети будут знать о войне только со страниц истории. Каждый из нас обязан не только помнить о том, как тяжело далась Великая Победа, но и сохранять мир в своем доме, в своей семье, в своем окружении», — сказал Евгений Ильин.

Глава района обратился к ветеранам.

«Победа была добыта кровью, героизмом, тяжелейшим трудом и огромными безвозвратными потерями советского народа. Мы никогда не забудем, какие адские испытания Вам пришлось пережить. Мы не устанем говорить Вам спасибо за самый главный подарок, который вы сделали для нас. Вы подарили нам мир» — сказал он.

В конце митинга участники возложили цветы к памятникам Праздник начался в центральном парке. Гостей и жителей района ждала вкусная солдатская каша, песни военных лет.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжатся в 17:00 на площади районного Дома культуры. В 19:00 начнется концерт, в 22:00 состоится фейерверк.