Глава Невинномысска обещал 200 тыс. рублей за помощь в поимке вандалов

Мэр Невинномысска Михаил Миненков пообещал премию человеку, который поможет найти тех, кто разбил пост экстренной связи «Гражданин — Полиция»

Станция находится на бульваре Мира у Дворца культуры химиков. По предварительным данным, 2 мая четверо подростков разбили ее. Инцидент попал на видео, которое у себя на странице «ВКонтакте» выложил мэр.