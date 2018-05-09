Глава Невинномысска обещал 200 тыс. рублей за помощь в поимке вандалов

Ставропольский край

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Мэр Невинномысска Михаил Миненков пообещал премию человеку, который поможет найти тех, кто разбил пост экстренной связи «Гражданин — Полиция»

Станция находится на бульваре Мира у Дворца культуры химиков. По предварительным данным, 2 мая четверо подростков разбили ее. Инцидент попал на видео, которое у себя на странице «ВКонтакте» выложил мэр.

Миненков обещал дать 200 тыс. рублей лично тем, кто найдет вандалов с видео. Ущерб составил порядка 280 тыс. рублей. Средства на приобретение и установку системы выделили из резервного фонда города, чтобы обеспечить дополнительную безопасность местных жителей, пишет «Российская газета».

Вандализм Невинномысск
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