В Адыгее экс-директора свинокомплекса будут судить за хищение 8,4 млн рублей из бюджета республики

В Адыгее направили в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Киево-Жураки АПК», которого обвиняют в хищении бюджетных денег и подделке документов

По версии следствия, гендиректор свинокомплекса с ноября по декабрь 2011 года по предварительному сговору с другими участниками организованной группы предоставлял в министерство сельского хозяйства Адыгеи фиктивные документы. С помощью этого он получал выплаты от государства для возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам.

В результате мужчина похитил более 8,4 млн рублей бюджетных денег. Впоследствии средства использовала возглавляемая им организация. Кроме того, с сентября 2012 года по декабрь 2013 года гендиректор предприятия подделывал официальные документы для сокрытия ранее совершенного хищения, пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в Майкопский городской суд для рассмотрения в особом порядке. Ранее по приговору Майкопского городского суда за совершение хищения бюджетных денег осуждены остальные двое участников организованной группы, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как сообщали Юга.ру, ЗАО «Киево-Жураки АПК» входит в ООО холдинг «Меркурий Агро», основателем которого является Вячеслав Дерев. В 2014 году на предприятии прошли аресты и обыски по делу о хищении бюджетных средств. В 2015 году компания, связанная с семьей Ткачева, приобрела предприятие «Киево-Жураки АПК».

В августе 2017 года жители Теучежского района пожаловались на запах от «Киево-Жураки Агрокомплекса». Руководство компании заверило, что системно устранит выявленные нарушения. По информации руководства Теучежского района, эти мероприятия заметно повлияли на изменение ситуации, связанной с устранением неприятного запаха.