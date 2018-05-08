В Карачаево-Черкесии ищут пропавшего 12 лет назад мужчину

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии правоохранители ищут Алексея Вотинцева, который пропал без вести в 2006 году

Известно, что мужчина 1981 года рождения жил в Черкесске. В 2006 году он уехал на заработки в Москву. После этого родственники и друзья утратили связь с ним.

Граждан, которые знают о возможном местонахождении Вотинцева, просят обращаться по телефонам 8 (878) 785-39-34, 8 (928) 393-38-30 или 02, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Карачаево-Черкесии.

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В Карачаево-Черкесии ищут пропавшего 12 лет назад мужчину
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