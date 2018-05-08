В Краснодаре за кражу задержали зеленого человека

В Краснодаре полицейские раскрыли кражу на железнодорожном вокзале

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте обратилась женщина — у нее похитили деньги. Очевидцы сообщили, что кражу совершил облитый зеленкой мужчина.

Полицейские задержали 23-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть, похищенные деньги изъяли. Он рассказал, что специально обмазался зеленкой, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным. Молодого человека привлекли к ответственности за мелкое хищение, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.