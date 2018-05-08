В России губернаторов попросили ограничить продажу алкоголя в День Победы

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В России губернаторов регионов попросили ограничить продажу алкоголя 9 мая в местах массового скопления людей

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил соответствующее обращение главам 73 регионов. Он рассказал, что в документе предлагается ограничить 9 мая продажу алкогольных напитков в местах праздничных мероприятий. Хамзаев пояснил, что торговля спиртным в День Победы в местах народных гуляний несовместима с идеологией праздника.

«В этот день граждане собираются, чтобы почтить память своих дедов и прадедов, воевавших за Родину и отдавших жизни за мирное небо. Продажа и употребление алкоголя в этот день неуместны. Уверен, что многим будет неприятно видеть пьяных людей на улицах города. Особенно некрасиво это по отношению к самим ветеранам, которым меньше всего хотелось бы встретить на улице нетрезвых и агрессивных людей, празднующих таким образом 9 Мая», — цитирует автора инициативы RT.

Ранее сообщалось, что на время майских праздников продажу алкоголя и прохладительных напитков в стеклянной таре ограничили в Москве.

Алкоголь День Победы Праздники
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