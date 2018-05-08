В Сочи задержали девушку за попытку улететь в Израиль по паспорту сестры

В Сочи пограничники задержали гражданку России, которая собиралась улететь в Тель-Авив по паспорту сестры

Нарушительницу выявили в международном аэропорту Сочи, когда она оформляла прямой рейс в Израиль. Сотрудник погранкортроля заметил явные расхождения во внешности сочинки с фотографией в документе. Девушка объяснила, что взяла паспорт сестры, так как подозревала, что власти Израиля закрыли ей въезд в страну.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (Покушение на незаконное нарушение государственной границы).

Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.