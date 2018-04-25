Губернатор Ростовской области: У нас всем до лампочки сервис в гостиницах

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил качество сервиса в донских гостиницах к ЧМ-2018 как низкое

«Мы должны заняться качеством сервиса в гостиницах. У нас всем до лампочки. Постоялец находится в номере, заходит уборщица и начинает убирать. Говорит, пришло мое время, выходите. Надо следить за качеством. Мы после чемпионата должны выйти с новым уровнем сервиса, извлечь максимальную пользу надо от ЧМ», — сказал Василий Голубев на заседании регионального оргкомитета по подготовке к мундиалю.



На мероприятии также было отмечено, что в ходе последней проверки гостиниц завышения цен в регионе не было обнаружено. Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону возбудили 51 административное дело по факту превышения максимально допустимой стоимости на проживание в гостиницах в период чемпионата.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).