В Краснодаре из-за ДТП на Дмитриевской дамбе встали трамваи

Краснодарский край

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В Краснодаре на Дмитриевской дамбе 7 мая произошла авария с участием двух легковых автомобилей

Об этом порталу Юга.ру сообщили очевидцы. Отмечается, что столкнулись две иномарки, в том числе машина такси. Сообщается, что из-за этого было приостановлено движение трамваем.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что заявок о простое трамваев не поступало.

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