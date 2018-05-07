В Дагестане торговцы вышли на протест против закрытия рынка

В Хасавюрте 7 мая более 40 владельцев торговых точек вышли на митинг против закрытия одного из городских вещевых рынков

Ранее торговцы не смогли попасть на свои рабочие места. Им сообщили, что принято решение о закрытии рынка. В основном в митинге принимали участие женщины, владеющие торговыми точками.

Участники протеста собрались у здания городской администрации. Уточняется, что между правоохранителями и митингующими велась словесная перепалка, были слышны крики.

Отмечается, что власти Хасавюрта решили закрыть рынок и снести торговые ряды, посчитав объект незаконно построенным. Торговцам предложили перейти на работу на другие городские рынки, но граждане отказались уходить со своих привычных мест, пишет «Кавказский узел».