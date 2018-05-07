В Краснодаре нашли тело утонувшей девочки

В Краснодаре обнаружили тело девочки, утонувшей в Кубани

Тело школьницы обнаружили на отмели в районе Яблоновского моста. Следователи продолжают доследственную проверку, сообщает «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, девочка утонула в реке Кубань 3 мая, когда пошла купаться с шестиклассниками в районе авторынка. Детей затянуло в водоворот и выбраться смогли все, кроме 12-летней школьницы.