В Краснодаре школьница утонула в Кубани

Краснодарский край

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В Краснодаре следователи начали проверку после того, как в реке утонула девочка

Инцидент случился в районе авторынка 3 мая. По предварительным данным, несколько шестиклассников решили искупаться в Кубани, несмотря на запрет на купание. Школьники попали в водоворот, выбрались все, кроме 12-летней девочки, пишет «Российская газета».

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что тело девочки не нашли. Проводится проверка.

Краснодар Школьники
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