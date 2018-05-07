В Краснодаре школьница утонула в Кубани
В Краснодаре следователи начали проверку после того, как в реке утонула девочка
Инцидент случился в районе авторынка 3 мая. По предварительным данным, несколько шестиклассников решили искупаться в Кубани, несмотря на запрет на купание. Школьники попали в водоворот, выбрались все, кроме 12-летней девочки, пишет «Российская газета».
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что тело девочки не нашли. Проводится проверка.
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