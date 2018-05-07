В Тбилисском районе ветерана приехали поздравить на бронетранспортере

В Тбилисском районе поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Глава Тбилисского района Евгений Ильин 7 мая посетил участницу Сталинградской битвы Евдокию Полякову. Она живет в станице Новобекешевской. Ей 96 лет. К поздравлениям присоединились глава Нововладимировского поселения Алексей Стойкин, председатель Тбилисского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Зайцев и жители станицы.

На БТРе к женщине приехали молодогвардейцы и ветераны боевых действий в Афганистане. Молодежь подготовила концерт. Они исполнили песни военных лет. В память о сегодняшнем дне гости высадили деревья, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

В Тбилисском районе Евдокия Полякова — единственная из ныне живущих участников Сталинградской битвы. Ее призвали в ряды Красной Армии в 20 лет. Полякова служила санинструктором 362 стрелкового полка 315-ой Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией». День Победы 1945 года она встретила в Крыму. В мирное время работала медсестрой в станице Нововладимировской.