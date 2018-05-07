В Крыму жители потребовали открыть доступ к пляжам в поселке Симеиз

Крым

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Жители поселка Симеиз под Ялтой 6 мая провели митинг и потребовали от местных властей открыть проходы к пляжам

Граждане призвали руководство поселка разобраться с проблемой проходов на бесплатные пляжи, включая городской пляж «Башмак», который оградил санаторий «Симеиз». Активисты заявили, что эта проблема не решается долгие годы. Многие из местных жителей официально зарабатывают сдачей жилья в аренду. В связи с этим ограничение доступа к пляжу может негативно сказаться на привлекательности их объектов для гостей курорта.

Отмечается, что вопрос доступа к пляжам является одним из самых острых для Симеиза. Ранее власти обещали продумать разные способы его решения, чтобы учесть интересы как жителей поселка, так и руководства санатория «Симеиз». Сейчас к этому пляжу проход закрыт в связи с требованиями антитеррористической безопасности, сообщает «Крыминформ».

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