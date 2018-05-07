В краснодарской клинике «Три-З» число операций выросло на 14% за год

Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» сообщила, что в первом квартале 2018 года зафиксировала рост числа операций почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

В группу компаний «Три-З» входят четыре клиники заботы о зрении в Краснодаре, Ессентуках и Перми, а также открытая в марте этого года клиника в Москве и 33 диагностических центра в семи регионах России.

С начала года специалисты «Три-З» выполнили более 8 тыс. офтальмологических операций, из них более 2 тыс. — лазерная коррекция зрения. Лидером в этом сегменте стала клиника в Краснодаре, которая увеличила свои показатели на 14%, передает пресс-служба «Три-З».

По итогам первого квартала во всех клиниках «Три-З» зафиксировали значительный рост витреоретинальных вмешательств — сложных операций на стекловидном теле и сетчатке: их число в клинике Краснодара увеличилось на 20%, а в Перми выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Витреоретинальные операции в клинике Ессентуков с начала этого года проводит штатный офтальмохирург, что исключает необходимость ожидания, и уже было выполнено более 70 операций.

Детские отделения в первом квартале 2018 года посетили около 7 тыс. пациентов. Специалисты офтальмологических клиник в Краснодаре, Ессентуках и Перми приняли более 60% детей. В Пермском крае зафиксировали рост показателей почти на 50%, в СКФО количество детских приемов в диагностических центрах выросло вдвое.

В клиниках «Три-З» делают процедуры коррекции зрения, направленные на решение проблем пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Специалисты применяют все популярные методики, включая современную технологию ReLEx SMILE, а также имплантацию факичных интраокулярных линз, позволяющую вернуть зрение пациентам, которым противопоказана лазерная коррекция.