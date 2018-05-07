В Краснодаре с балкона упал пенсионер
В Краснодаре СК проводит проверку по факту гибели пожилого мужчины после падения с высоты
Инцидент произошел утром 6 мая на улице Уральской. По предварительным данным, 70-летний мужчина упал с высоты восьмого этажа. Оказалось, что он жил в соседнем доме, рассказал Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.
Проводится проверка.
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