В Краснодаре с балкона упал пенсионер

В Краснодаре СК проводит проверку по факту гибели пожилого мужчины после падения с высоты

Инцидент произошел утром 6 мая на улице Уральской. По предварительным данным, 70-летний мужчина упал с высоты восьмого этажа. Оказалось, что он жил в соседнем доме, рассказал Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

Проводится проверка.