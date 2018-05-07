В Кабардино-Балкарии из-за ДТП без газа остались 17 тыс. человек

Кабардино-Балкария

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В Баксанском районе Кабардино-Балкарии два населенных пункта остались без газа

По данным «Газпром газораспределение Нальчик», в результате ДТП были повреждены несущие конструкции одного из участков газопровода. Без газа остались два населенных пункта, где живут более 17 тыс. человек.

Из-за аварийных работ будет временно приостановят газоснабжение 3354 абонентов из сел Заюково и Кызбурун. Работы планируют завершить до 20:00, пишет «Российская газета».

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В Кабардино-Балкарии из-за ДТП без газа остались 17 тыс. человек

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