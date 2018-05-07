Под Ростовом перевернулась фура из-за лопнувшего колеса

Вечером 6 мая под Ростовом-на-Дону из-за лопнувшего колеса перевернулся большегруз, пострадал водитель

Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области, на 1047 км автодороги М4 «Дон» у большегруза Merсedes лопнуло колесо и машина перевернулась.

В результате происшествия пострадал 46-летний водитель. По факту ДТП проводится проверка.