В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию матча «Барселона» — «Реал»
6 мая в амфитеатре городского парка «Краснодар» в прямом эфире покажут трансляцию матча между футбольными клубами «Барселона» и «Реал»
Встреча 36-го тура чемпионата Испании пройдет на стадион «Камп Ноу» в Барселоне.
Начало трансляции — в 21:40, вход на мероприятие свободный.
Как сообщали Юга.ру, 6 мая в Краснодаре ожидается кратковременный дождь, температура при этом сохранится теплой — 27-29 °С.
EL CLASICO завтра в моём амфитиатре!��⚽�� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Главное футбольное противостояние Испании - "Барселона" -"Реал" в прямом эфире ☝и под открытым небом! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Завтра, 6 мая, приходите пошуметь! ��⚽ Начало трансляции в 21:40! Давайте устроим перекличку! Кто за кого?!������ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ПаркКраснодар #ДеньПоказа#БарсаРеал #ЭльКлассико #ElClasico
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