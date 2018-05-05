В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию матча «Барселона» — «Реал»

6 мая в амфитеатре городского парка «Краснодар» в прямом эфире покажут трансляцию матча между футбольными клубами «Барселона» и «Реал»

Встреча 36-го тура чемпионата Испании пройдет на стадион «Камп Ноу» в Барселоне. Начало трансляции — в 21:40, вход на мероприятие свободный. Как сообщали Юга.ру, 6 мая в Краснодаре ожидается кратковременный дождь, температура при этом сохранится теплой — 27-29 °С.