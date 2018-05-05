«Краснодар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «Краснодар» 5 мая провел матч 29-го тура российской премьер-лиги против аутсайдера турнира «СКА-Хабаровска»

После этого матча черно-зеленые поднялись на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, догнав по количеству очков (53) «Спартак», который еще не сыграл в 29-м туре. Хабаровчане с 13 очками остались на последнем месте.

В последнем матче сезона команда Мурада Мусаева 13 мая на своем поле примет казанский «Рубин».