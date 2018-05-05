«Краснодар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск»

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» 5 мая провел матч 29-го тура российской премьер-лиги против аутсайдера турнира «СКА-Хабаровска»

Игра прошла на Дальнем Востоке и завершилась победой гостей с минимальным счетом — 0:1.

Единственный гол в концовке первого тайма забил полузащитник «быков» Виктор Классон с передачи Федора Смолов.

На последней минуте судья назначил пенальти в ворота «Краснодара», но Станислав Крицюк отразил удар Максима Канунникова.

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После этого матча черно-зеленые поднялись на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, догнав по количеству очков (53) «Спартак», который еще не сыграл в 29-м туре. Хабаровчане с 13 очками остались на последнем месте.

В последнем матче сезона команда Мурада Мусаева 13 мая на своем поле примет казанский «Рубин».

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